Награждение коллектива фабрики «Федоскино» к 230-летию лаковой миниатюры прошло в Мытищах
В Мытищах наградили специалистов фабрики «Федоскино» к 230-летию лаковой миниатюры — известного народного промысла в России. Коллективу и руководству вручили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, генеральный директор АО «Федоскино» Илья Озолин, председатель совета директоров фабрики лаковой миниатюры Сергей Гладкин, акционер и член совета директоров Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Евгения Гладкина.
Сотрудникам вручили награды. Отдельно отметили Нину Кузнецову, которая трудится на предприятии более 70 лет.
Федоскинская фабрика миниатюры — одна из самых известных в России и мире. Более 200 лет она сохраняет свою уникальность, выпуская шкатулки. Изделия создают вручную и в единственном экземпляре. На производство одного экземпляра уходит до полутора лет кропотливой работы художников. За последний год фабрика выпустила более 1,5 тысяч шкатулок, которые представили в коллекциях и музеях по всему миру.
На фабрике работают более 100 мастеров, более 20% из них — молодые специалисты. Здесь ценят преемственность поколений и работают трудовые династии.
В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка, посвященная лаковому промыслу. В культурном учреждении представлены работы ведущих мастеров. Экспозиция будет открыта до 24 мая 2026 года.
Благодаря росту к народному промыслу увеличивается туристический поток. В 2025 году лаковая миниатюра привлекла в городской округ Мытищи более 10 тысяч туристов.