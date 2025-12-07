Награждение коллектива фабрики «Федоскино» к 230-летию лаковой миниатюры прошло в Мытищах

В Мытищах наградили специалистов фабрики «Федоскино» к 230-летию лаковой миниатюры — известного народного промысла в России. Коллективу и руководству вручили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Сотрудникам вручили награды. Отдельно отметили Нину Кузнецову, которая трудится на предприятии более 70 лет.

Федоскинская фабрика миниатюры — одна из самых известных в России и мире. Более 200 лет она сохраняет свою уникальность, выпуская шкатулки. Изделия создают вручную и в единственном экземпляре. На производство одного экземпляра уходит до полутора лет кропотливой работы художников. За последний год фабрика выпустила более 1,5 тысяч шкатулок, которые представили в коллекциях и музеях по всему миру.

На фабрике работают более 100 мастеров, более 20% из них — молодые специалисты. Здесь ценят преемственность поколений и работают трудовые династии.

В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка, посвященная лаковому промыслу. В культурном учреждении представлены работы ведущих мастеров. Экспозиция будет открыта до 24 мая 2026 года.

Благодаря росту к народному промыслу увеличивается туристический поток. В 2025 году лаковая миниатюра привлекла в городской округ Мытищи более 10 тысяч туристов.