Награждение ко Дню работника ЖКХ прошло в Мытищах

Сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения поздравил первый заместитель главы Можайска Алексей Сперанский. Он вручил им грамоты и благодарственные письма, а творческие коллективы подготовили концерт.

На территории Можайского округа работает много предприятий в сфере бытового обслуживания населения, в том числе ателье, парикмахерские, автосервисы, салоны красоты. Особое значение имеет и труд работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Награждение ко Дню работника ЖКХ и бытового обслуживания населения прошло в зале Можайского культурно-досугового центра. Первый замглавы Алексей Сперанский и председатель Координационного совета профсоюзов округа Тамара Луговцова вручили лучшим работникам благодарственные письма и ценные подарки.

Творческие коллективы подготовили для гостей праздника программу. В ней приняли участие работники АО «ФПЛК» Мария Журихина и Елена Егорова, которые, помимо работы, занимаются в народном коллективе — ансамбле песни «Калинка».

«От всей души говорю спасибо тем, кто работает серьезно и на совесть, дорожит доверием земляков: от рядовых тружеников до руководителей отрасли! Мы по достоинству оцениваем ваш нелегкий труд. В этот знаменательный день желаю успехов в работе и покорения новых профессиональных высот. Пусть вам всегда сопутствуют семейное благополучие, крепкое здоровье и неисчерпаемая творческая энергия!» — поздравил собравшихся Алексей Сперанский.