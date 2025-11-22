Награждение ко Дню работника налоговых органов прошло в Можайске

Торжественное мероприятие к профессиональному празднику провели во Дворце водных видов спорта Рузского муниципального округа. На нем наградили лучших сотрудников межрайонной ИФНС № 21 по Московской области.

Участниками праздника стали начальник межрайонной ИФНС России № 21 по Московской области Инга Гришанова, заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова, военный комиссар Можайского и Рузского муниципальных округов Руслан Меладзе и исполняющий обязанности главы Рузского муниципального округа Виталий Пархоменко.

Почетные грамоты и благодарственные письма вручили выдающимся сотрудникам. Их отметили за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма. Также местный творческий коллектив представил в качестве подарка концертную программу.

Отметим, что межрайонная инспекция ФНС России № 21 появилась в 2009 году. Сейчас в учреждении работают 139 специалистов.