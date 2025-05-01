Награждение ко Дню пожарной охраны прошло в Дмитрове

Глава Дмитровского округа Иван Курданин поздравил сотрудников пожарно-спасательного гарнизона с профессиональным праздником. Он вручил благодарственные письма и медали отличившимся служащим МЧС России.

«Дорогие друзья! Ваша работа невероятно сложна и опасна, вы смело шагаете в огонь, рискуя жизнью ради спасения других. Огромное спасибо за ваш самоотверженный труд! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, сухих рукавов — символа вашей безопасности и удачи. Хочу, чтобы наши встречи были исключительно по праздникам, а не в моменты, когда вы работаете на происшествии», — сказал Иван Курданин.

Награждение прошло на плацу ПСЧ-35. В мероприятии принял участие личный состав пожарно-спасательных частей № 35, 117 и 119.

За вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории Дмитровского округа награды получили сотрудники состава 38 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области: диспетчер центрального пункта Екатерина Блинова, старшие инструкторы по вождению пожарной машины, водители ПСЧ № 119 Александр Королев и Антон Куринов, старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель ПСЧ № 35 Александр Кузьмин, начальник караула пожарной части № 117 Константин Пашутин, командир отделения ПСЧ № 119 Григорий Рыбицкий и помощник начальника караула ПСЧ № 35 Александр Сладков.

Командиру отделения ПСЧ № 35 Андрею Калинину вручили ценный подарок и еще нескольким сотрудникам — ведомственные медали «За отличие в службе» III и II степеней, а также очередные специальные звания.