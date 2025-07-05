Награждение ко Дню Госавтоинспекции прошло в Раменском

В Раменском ГАИ наградили сотрудников к профессиональному празднику. Среди тех, кого отметили благодарственными письмами, — Вадим Халин.
Вадим Халин с детства мечтал служить на благо Родины. Вдохновившись примером участкового, который жил по соседству, мужчина стал правоохранителем.
«Отслужив армию, вернулся на дембель и через полтора месяца пошел устраиваться именно в милицию. Я сегодня ответственный по отделу ГИБДД», — сказал подполковник полиции, заместитель начальника Госавтоинспекции МУ МВД России по Московской области Вадим Халин.
Подполковника полиции и его коллег с Днем ГАИ лично поздравил глава округа Эдуард Малышев.
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