Награждение энергетиков к профессиональному празднику прошло в Химках

В Химках работников энергетической отрасли поздравили с профессиональным праздником — Днем энергетика. В этом году мероприятие совпало со 105-летием плана ГОЭЛРО — государственной программы электрификации страны, заложившей основы единой энергосистемы России.

Энергетики филиала «Россети Московский регион» обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии жителям округа.

Электричество поступает по высоковольтным линиям 220 кВ, затем на подстанциях преобразуется до 6-10 кВ и через трансформаторные пункты распределяется по потребителям в стандартные 220 вольт. Эта круглосуточная работа остается практически незаметной для жителей, но именно от нее зависит комфорт и безопасность городской жизни.

«Сегодня мы чествовали отличившихся коллег коллектива „Северные электрические сети“ и в их лице — весь двухтысячный коллектив филиала», — отметил директор филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» Игорь Чадов.