Награждение активных жителей Видного прошло в Ленинском округе

Церемония награждения выдающихся жителей ко Дню города состоялась в Видном. На ней отметили тех, кто вносит наибольший вклад в развитие муниципалитета.

Награды жителям вручили глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Звания «Почетный гражданин Ленинского городского округа» удостоили Павла Шагина и Рашида Галиуллина.

«Рашид Галиуллин — Герой Российской Федерации, он проявил исключительное мужество в июле 2023 года: вызволил раненых солдат из-под обломков, оказал им первую помощь, а затем в одиночку вступил в бой, удерживая позиции до прибытия подкрепления. Павел Шагин — начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, он посвящает свободное время оказанию помощи нашим бойцам, выступил с инициативой создания музея СВО в нашем Историко-культурном центре», — отметил Станислав Каторов.

Также лауреатами стали 11 жителей.

«Это работники сфер образования, здравоохранения, экономики, транспорта и другие уважаемые наши жители. Пусть этот день станет отправной точкой для новых свершений и вдохновит каждого жителя Ленинского округа на добрые дела и созидательный труд во благо нашего общего дома», — сказал Станислав Радченко.