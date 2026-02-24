Награды защитникам Родины вручили в Наро-Фоминске

Воинское соединение, которое дислоцируется на территории округа, всегда отличалось профессионализмом и верностью присяге. В праздничный день лучшим бойцам вручили заслуженные награды. Среди отмеченных оказались и женщины, которые несут службу наравне с мужчинами.

«Каждый, кто стоит на защите Родины, заслуживает глубокого уважения и поддержки. Мы продолжим работать над тем, чтобы у военных и их семей были надежные условия для службы и жизни», — подчеркнул Роман Шамнэ.

Для гостей организовали выставку трофейной техники и оборудования, захваченных в ходе специальной военной операции. Экспонаты стали наглядным подтверждением боевой работы, которую ежедневно выполняют российские военнослужащие.