Надземный пешеходный переход в поселке Октябрьский достроят в сентябре

Подрядная организация планирует завершить строительство надземного пешеходного перехода через трассу М-5 «Урал» в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьский городского округа Люберцы к октябрю этого года. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» продолжается активная работа над новым мостовым сооружением. Заказчиком проекта выступает «Центравтомагистраль». Сейчас уже установлены опоры будущего перехода, произведен монтаж лестничных пролетов и сборка каркаса.

«По информации заказчика, завершить работы планируется до начала запуска движения по новой объездной автомобильной дороге в обход поселка Октябрьский — до октября текущего года», — отметил Владимир Волков.

Новый надземный пешеходный переход будет иметь длину более 60 метров и будет полностью оборудован для удобства маломобильных групп населения. Планируется обустройство тротуаров, освещения и системы водоотведения. Мостовое сооружение будет выполнено из металлоконструкций, а для безопасности пешеходов на пролетном строении и лестничных сходах предусмотрено защитное ограждение из монолитного поликарбоната.

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