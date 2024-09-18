Надземный пешеходный переход в поселке Красково построят в 2025 году

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход подготовительных работ по строительству надземного пешеходного перехода в поселке Красково. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2026 годы».

Он отметил важность этого объекта для округа, подчеркнув, что в непосредственной близости от будущего перехода находятся Гуманитарно-социальный институт, детские сады, новая школа на 1100 мест и медицинские учреждения.

«Трасса с высоким трафиком, и повышение безопасности всех участников дорожного движения — наш приоритет», — заявил глава округа.

Сейчас специалисты огородили территорию, выполнили работы по уточнению местоположения кабельных линий и обеспечили стройгородок электричеством. Завершение строительства и сдача объекта планируются во втором квартале 2025 года.

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