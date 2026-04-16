Надземный пешеходный переход в Люберцах достроят в 3-м квартале 2026 года

В поселке Мирный городского округа Люберцы продолжается строительство разноуровневого пешеходного перехода через Южно-Лыткаринскую автодорогу в районе лесопарка «Лесная опушка». Ход работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков.

Возведение объекта ведется по просьбе жителей.

«Уже полностью готовы фундаменты и опоры перехода, завершены монолитные работы по возведению башен. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу пролетного строения», — отметил Владимир Волков.

Параллельно идет установка шумозащитных экранов, опор освещения и разделительного ограждения. Плановый срок завершения строительства пешеходного перехода — третий квартал 2026 года.

В 2025 году в городском округе Люберцы открыли два надземных пешеходных перехода: через железнодорожные пути между улицей Первой Первомайской и Новым проспектом в поселке Малаховка и через Егорьевское шоссе в районе дома № 10 на улице КСЗ в поселке Красково.