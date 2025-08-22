Надземный пешеходный переход в Краскове построят до конца года

В поселке Красково на строящемся пешеходном переходе через Егорьевское шоссе начали устанавливать стекло на башнях со сходами. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Уже завершено бетонирование лестничных маршей, устройство выравнивающего слоя пролетного строения. Сейчас надземная часть перехода подготовлена для нанесения противогололедного покрытия. Также на объект доставлены закладные элементы для монтажа лифтового оборудования», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Переход будет состоять из пролтного моста и башен-сходов, которые сделают удобными и для маломобильных людей. Также установят антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурную подсветку и благоустроят пешеходные зоны.

Строительство планируют завершить в конце 2025 года. Новый переход свяжет ЖК «Новокрасково» с улицей КСЗ.