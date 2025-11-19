Надземный пешеходный переход к школе построят в Павловской Слободе под Истрой

В прошлом году в Павловской Слободе на улице Октябрьской, была введена в эксплуатацию современная школа на 1,1 тысячи мест и сейчас одна из ключевых задач — обеспечить безопасный подход к ней для учеников. Поэтому прорабатывается вопрос строительства надземного пешеходного перехода в районе дома № 1 по улице Ленина.

Сейчас перекресток, регулируемый светофором, является ключевым, а существующая «зебра» уже не справляется с потоком жителей и транспорта в часы пик. Надземный переход позволит полностью развести потоки, минимизировать заторы и, главное, повысить безопасность для всех. Отметим, что бо этом неоднократно просили местные жители.

Сейчас принято решение о проведении экспертизы транспортной ситуации в селе Павловская Слобода. Специалисты проведут детальные расчеты интенсивности движения, проанализируют пассажиропотоки и дадут профессиональное заключение по оптимальным способам решения проблемы, включая возможность строительства надземного перехода.