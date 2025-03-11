Надземный пешеходный переход через Егорьевское шоссе построят в поселке Красково

Новый переход строят в одном из населенных пунктов Люберец. Это позволит сделать безопасным пересечение проезжей части Егорьевского шоссе для местных жителей.

Объект возводят около дома № 10 по улице КСЗ. Благодаря его появлению жители смогут безопасно добираться до школы-новостройки, платформы «Коренево» и других находящихся рядом соцобъектов.

«Для удобства маломобильных групп населения переход будет оборудован лифтами. Сейчас на объекте завершено устройство фундамента южной башни-схода со стороны ЖК „Новокрасково“, проводится устройство ригеля северной опоры перехода, завершается переустройство инженерных коммуникаций», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что строительство идет благодаря государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2026 годы». Завершить работы должны в конце этого года.