Надземный пешеходный переход через Егорьевское шоссе открыли в Люберцах

В поселке Красково в Люберцах открыли рабочее движение по надземному пешеходному переходу через Егорьевское шоссе. Все строительные работы планируют завершить в ноябре. Сейчас специалисты приступили в благоустройству территорий.

«Новый переход соединяет ЖК „Новокрасково“ и улицу КСЗ. Протяженность нового перехода составляет более 46 метров. Он позволит более 27 тысячам жителей и гостей округа ежедневно безопасно и комфортно пересекать Егорьевское шоссе», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Кроме того, новый объект обеспечит безопасную дорогу до близлежащих гимназий, садов и железнодорожной станции Коренево.

Сибатулин добавил, что сооружение приспособлено и для маломобильных граждан.

Объект включает пролет, башни-сходы и лифты грузоподъемностью до 1000 килограммов. На нем предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и сами пешеходные зоны.

Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.