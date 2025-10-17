Надземный переход у станции Подлипки-Дачные в Королеве построят в 2026 году

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути построят у станции Подлипки-Дачные Ярославского направления МЖД. На объекте уже начали подготовку к работам.

Как рассказали в региональном Минтрансе, пешеходный переход улучшит жизнь порядка 100 тысяч человек из близлежащих районов. Сооружение будет состоять из пролетного строения, двух башен-сходов и дополнительного прямого спуска на платформу станции Подлипки-Дачные.

«У выходов строители обустроят пешеходную зону. Все эти меры позволят создать комфортные условия для пешеходов и пассажиров станции, а сам переход будет гармонично интегрирован в существующую транспортную инфраструктуру. Открыть переход для жителей Королева мы планируем к концу 2026 года», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Переход соединит Завокзальный, Юбилейный и Центральный районы от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Он обеспечит безопасное передвижение пешеходов между двумя частями Корлева.

Протяженность сооружения составит 61 метр. Его пропускная способность — до восьми тысяч человек в час. Там установят лифты, обустроят противогололедное покрытие, остекление и освещение.