Надземный переход у станции Подлипки-Дачные в Королеве достроят в этом году

Строительство надземного пешеходного перехода у станции Подлипки‑Дачные продолжается в Королеве. Готовность объекта уже достигла 30%, сообщили в региональном стройнадзоре.

После ввода сооружения в эксплуатацию жители смогут безопасно пересекать сразу пять железнодорожных путей. Переход сделает доступ к островной платформе удобнее для всех пассажиров, в том числе для маломобильных людей.

Протяженность перехода превысит 83 метра. Там установят три лифта, обустроят лестничные сходы, крытую галерею с панорамным остеклением, тротуары, а также подсветку фасадов.

Сейчас на стройплощадке возводят монолитные железобетонные опоры будущего перехода.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года.