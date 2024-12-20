Надземный переход у станции МЦД-3 в Люберцах построят к середине 2025 года
Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути продолжается возле станции «Малаховка» в Люберцах. Здесь появятся лестницы и лифты для маломобильных групп населения.
После того как работы завершат, люди не смогут несанкционированно проходить через железную дорогу. Таким образом, у них появится безопасный вариант маршрута.
«Подрядчик уже выполнил армирование и бетонирование ригеля, установку опалубки, переустройство коммуникаций компании „РЖД“. Продолжаются работы по монтажу металлоконструкций павильона, переустройству наружного освещения, линейных сооружений связи», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Закончить работы должны к концу второго квартала следующего года.