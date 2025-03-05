Надземный переход над ж/д путями построят в поселке Малаховка в Люберцах

В Люберцах продолжается возведение надземного пешеходного перехода. Специалисты уже завершили сооружение пролетной металлоконструкции, сообщил глава округа Владимир Волков.
Надземный пешеходный переход строят в поселке Малаховка между улицами 1-я Первомайская и Новый проспект.
«Специалисты завершили сооружение пролетной металлоконструкции, в финальной стадии — переустройство коммуникаций, приступают к монтажу металлоконструкций башен-сходов. Открытие перехода запланировано на II квартал текущего года. Объект позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу», — пояснил Владимир Волков.
Глава муниципалитета добавил, что в Люберцах продолжается системная работа по профилактике травматизма на железной дороге. Комплекс этих мер позволит снизить смертность на железнодорожных путях более чем в два раза по сравнению с 2023 годом.
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