Надземный переход между станциями Малаховка и Красково откроют в этом году

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Завершается строительство надземного переходного перехода через ж/д пути между станциями Малаховка и Красково в Люберцах. Объект планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале, сообщил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Основные работы уже проделаны.

Сейчас рабочие монтируют панельные лифтовые шахты и красят металлоконструкции. Также ведется остекление башен-сходов и работы на лестницах и перекрытиях.

Стройготовность объекта составляет 90%

