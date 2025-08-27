Надземный переход между станциями Малаховка и Красково откроют в этом году

Завершается строительство надземного переходного перехода через ж/д пути между станциями Малаховка и Красково в Люберцах. Объект планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале, сообщил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.
Основные работы уже проделаны.
Сейчас рабочие монтируют панельные лифтовые шахты и красят металлоконструкции. Также ведется остекление башен-сходов и работы на лестницах и перекрытиях.
Стройготовность объекта составляет 90%
