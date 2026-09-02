Надвижку пролетного строения на путепроводе начнут в Люберцах в сентябре

Строительство путепровода через железнодорожные пути у станции МЦД-3 «Люберцы» продолжается в округе. Открыть рабочее движение планируют в III квартале 2027 года.

На данный момент строители выполнили монтаж всех шести опор, завершают укрупнительную сборку металлоконструкций и продолжают перенос инженерных коммуникаций.

Ход работ на объекте проверил глава округа Владимир Волков. Он отметил, что строители ожидают согласования по технологическим окнам, после чего начнут надвижку — предварительно в середине сентября. Специалисты планируют выполнить работы в течение месяца.

Новый путепровод соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект и станет удобной альтернативой существующему тоннелю у улиц Волковской и Транспортной, где из-за реверсивного движения часто возникают заторы.

После открытия путепровода тоннель реорганизуют в пешеходную зону. Реализация проекта ведется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках Народной программы «Единой России» и президентского проекта «Инфраструктура для жизни».