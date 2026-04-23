Надвижку пролетного строения моста через реку Македонку начали в Люберцах

Работы ведут в районе Малаховского озера по просьбам местных жителей. Мост возводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день подрядчик уже залил фундаментную плиту, сделал армирование опор, изготовил аванбек и само пролетное строение, а также смонтировал временные опоры. Чтобы ускорить процесс, на озере установили понтонную переправу и задействовали специализированную технику.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил, что сейчас идет надвижка металлического пролета. В ближайшее время строители планируют приступить к устройству гидроизоляции и монтажу настила.

Новый мост соединит два берега озера. Позже здесь благоустроят прибрежную зону, чтобы создать удобное место для прогулок и отдыха. Открыть движение планируют уже летом 2026 года.