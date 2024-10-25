Надежду Озолину наградили ко Дню сельского старосты в деревне Игумново

В День сельского старосты в Можайском округе поздравили жительницу деревни Игумново. Она отметила не только профессиональный праздник, но и день рождения.

На встречу с Надеждой Озолиной приехали заместитель главы Можайского городского округа Мария Азаренкова и муниципальный депутат Василий Овчинников.

Женщина уже много лет является старостой своей деревни. За эти годы с ее участием обустроили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, провели шествия «Бессмертного полка», реализовали проекты по благоустройству территории.

«Игумново — один из моих любимых населенных пунктов. Деревня славится потрясающими природными пейзажами — здесь протекает река Москва и вокруг располагаются лесные массивы и поля. Поздравляем Надежду сразу с двумя праздниками!» — сказала Мария Азаренкова.

Отметим, что в Игумнове зарегистрировано 50 домов.

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