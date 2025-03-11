Начинающих аграриев из Подмосковья пригласили на образовательный проект «Школа фермера». На протяжении двух месяцев они изучат технологии растениеводства и животноводства под руководством опытных экспертов.

Прием заявок на конкурсный отбор продлится до 13 апреля, а обучение начнется 25 апреля на базе Коломенского аграрного колледжа имени Козлова.

Проект направлен на поддержку начинающих фермеров, которые хотят развиваться в сфере сельского хозяйства. Участников обучат технологиям современного растениеводства и животноводства.

«Среди главных преимуществ программы — возможность стажировки на ведущих агрофирмах региона. Такой подход обеспечивает отличное практическое обучение. По окончании курса выпускники получат дипломы государственного образца, подтверждающие их профессиональную квалификацию», — добавили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.