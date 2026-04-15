Начался прием заявок на конкурс «Экспортер года Московской области»

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) открыл прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года Московской области». Это региональный этап премии «Экспортер года. Сделано в России».

По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, заявки принимаются до 24 апреля 2026 года.

В 2026 году список номинаций обновлен. Теперь представители креативных индустрий и высокотехнологичных отраслей смогут представить свои проекты в нескольких категориях. Особое внимание будет уделено успешным маркетинговым кампаниям, реализованным на зарубежных рынках.

Всего в конкурсе 12 номинаций: * «Экспортер года. Промышленность»; * «Экспортер года. Агропромышленный комплекс»; * «Продукты питания»; * «Индустрия моды»; * «Индустрия красоты»; * «Высокие технологии и ИТ»; * «Кино, анимация»; * «Индустрия туризма»; * «Женщина‑экспортер года»; * «Новая география»; * «Маркетинговый прорыв»; * «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».

Чтобы принять участие, нужно выбрать подходящую номинацию и заполнить заявку на сайте: [https://www.exportcenter.ru/awards/](https://www.exportcenter.ru/awards/). Итоги регионального этапа подведут до 1 июня 2026 года. Победителей ждут награды.

Узнать больше о поддержке экспортеров можно на инвестиционном портале Московской области: [https://export.invest.mosreg.ru/catalog](https://export.invest.mosreg.ru/catalog). Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Подробнее о международных мероприятиях для экспортеров — на сайте Фонда: [https://exportmo.ru/events](https://exportmo.ru/events).