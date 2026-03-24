Начался капитальный ремонт водовода в Дедовске

Сегодня в городе Дедовск приступили к капитальному ремонту водовода на улице Энергетиков. Специалисты подрядной организации установили предупреждающие знаки и начали торцевую сварку труб из полиэтилена низкого давления (ПНД). Этот материал устойчив к воздействию кислот, щелочей и растворителей, не подвержен коррозии и отличается долговечностью. Трубы можно укладывать без дополнительных соединительных элементов на изгибах благодаря их высокой гибкости.

Бригада из шести человек работает сразу на двух участках улицы. Специалисты соединяют трубы диаметром 110 мм с помощью специального сварочного оборудования — сварка происходит встык. После нагрева соединенные трубы перемещают вдоль тротуара, постепенно увеличивая длину конструкции.

Начальник строительства ООО «Альфа Строй» Владимир Мурзатаев сообщил, что сейчас ведется капитальное строительство магистральной сети холодного водоснабжения взамен устаревшей. Всего специалистам предстоит уложить более 8 километров труб. Завершить работы планируют в четвертом квартале текущего года. Параллельно трубы тянут на улицах Ленина, Ногина и Красный Октябрь.

Работы проходят по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».