Начался капитальный ремонт моста через реку Молодильню в Подмосковье

В районе деревни Мансурово стартовали важные работы по капитальному ремонту моста, расположенного на автомобильной дороге «Волоколамское шоссе — Мансурово — Раково». Специалисты подрядной организации уже приступили к бетонированию шкафной стенки на опоре №2.

Мостовики завершили армирование конструкции и установили щиты опалубки из ламинированной фанеры. Этот материал устойчив к влаге благодаря специальной пропитке, а отсутствие швов обеспечивает ровную поверхность будущего монолита.

Монтажники скрепляют щиты металлическими стяжками, а электросварщик приваривает фиксирующие пластины. Это необходимо, чтобы конструкция выдержала давление бетона. Завтра рабочие планируют использовать 17 кубических метров раствора. Через неделю, когда бетон наберет прочность, опалубку демонтируют.

Руководитель проекта АО «ГИПРОСТРОЙМОСТ» Константин Ильин сообщил, что на опоре №1 монолитные работы уже завершены. В конце месяца специалисты приступят к монтажу шести пролетных балок длиной 33 метра и весом 20 тонн каждая. Для подъема конструкций задействуют два большегрузных крана грузоподъемностью 250 тонн.

Строительство ведется круглосуточно. Днем на площадке трудятся 10 человек, в ночную смену — трое. Задействовано четыре единицы спецтехники.

Работы проходят по программе Губернатора Московской области, завершить капитальный ремонт сооружения планируют осенью текущего года.