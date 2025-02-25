Начало Масленицы отметили на предприятии в Красногорске

В понедельник, 24 февраля, стартовала Масленичная неделя. Это традиционное празднование сопровождается народными гуляньями, веселыми песнями и плясками.

Первый масленичный день, который со времен древних славян называется Встречей, ярко отметили сотрудники одного из крупнейших производств городского округа — группы компаний «СоюзСнаб». Утром к ним в гости приехал фольклорный ансамбль «Жива» из Дома культуры «Луч».

Артистов в ярких народных костюмах встречали веселыми песнями под баян, искренними улыбками и поздравлениями со скорым приходом весны. Творческий коллектив создал неповторимую атмосферу, превратив будний день в настоящий фольклорный праздник и зарядив сотрудников компании позитивом на всю предстоящую неделю.

Напомним, на Масленицу в парках и скверах, на новых благоустроенных территориях Красногорска пройдут праздничные гулянья.