Начальника 19-го пожарно-спасательного отряда проводили на пенсию в Наро-Фоминске

Торжественные проводы на заслуженный отдых начальника 19‑го пожарно‑спасательного отряда МЧС России, полковника внутренней службы Михаила Кожина состоялись в Наро-Фоминске 2 июля. Службе он посвятил 26 лет, из них последние 10 возглавлял наро‑фоминский отряд.

Весь личный состав подразделения собрался, чтобы выразить признательность и вручить подарки уже бывшему руководителю. На память о службе для Михаила Кожина подготовили особенный подарок — альбом ручной работы с фотографиями всех подразделений.

По традиции в последний рабочий день начальника отряда коллеги под вой сирен облили водой из пожарных стволов. Сигнал «последней тревоги» символизирует завершение большого этапа службы и одновременно служит знаком искренней благодарности.

«Я доволен, что моя служба прошла здесь: Наро‑Фоминск для меня стал родным. Благодарю личный состав и ветеранов: вместе мы добились больших успехов — были лучшими в Московской области и достойно представляли округ на федеральном уровне», — отметил Михаил Кожин.

Заместитель главы Наро‑Фоминского округа Сергей Доля вручил Михаилу Кожину памятные подарки и поблагодарил за службу.