Начальник 19-го ПСО Михаил Кожин завершил службу в рядах МЧС Подмосковья

Начальник 19 пожарно‑спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области Михаил Кожин завершил службу в ведомстве. Он ушел на заслуженный отдых после более чем четверти века службы, посвященной спасению людей и защите их имущества.

Профессиональный путь Михаила Кожина начался с учебы в Екатеринбургском филиале АГПС МЧС России — он прошел все ступени от курсанта до руководителя одного из ключевых боевых подразделений пожарной охраны региона. За годы службы он не только достиг высокого уровня профессионализма, но и стал наставником для многих пожарных. Заслуги Михаила Викторовича отмечены многочисленными ведомственными наградами МЧС России.

На церемонии прощания прозвучало немало теплых слов. Заместитель главы администрации Наро‑Фоминска Сергей Доля, заместитель начальника Главного управления МЧС по Московской области Алексей Логинов, ветераны и сослуживцы поблагодарили Михаила Кожина за самоотверженный труд.

«Михаил Викторович — это не просто руководитель, это настоящий пример для подражания. Его вклад в развитие пожарной охраны Московской области неоценим. Он всегда будет являться почетным наставником как для молодого поколения, так и для ветеранов пожарной охраны. Мы благодарим его за каждый день службы, за каждую спасенную жизнь, за его безграничную преданность делу», — сказал Алексей Логинов.

По устоявшейся пожарной традиции Михаила Викторовича в завершение церемонии обильно облили водой из пожарных стволов — под звуки сирен и аплодисменты. Этот ритуал символизирует, что с уходящего на отдых смываются гарь, копоть, усталость и тревоги, и одновременно служит знаком глубокого уважения и признательности.