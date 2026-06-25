Беспилотные технологии для перевозки пассажиров протестируют в Подмосковье

АО «Мострансавто» и объединенная команда Московского физико-технического института и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) запустили испытания технологий для беспилотных пассажирских перевозок. На первом этапе тестируется опытный образец транспортного средства с системой автономного управления на базе серийной электрической Газели e-NN. Разработчиком выступила команда «Автороботикс», в которую входят инженеры и исследователи МАДИ и МФТИ.

Специалисты проверяют стабильность работы оборудования, взаимодействие бортовых лидаров, камер, навигационных модулей, вычислительных блоков и программных алгоритмов. Важна также способность системы сохранять работоспособность в разных дорожных сценариях.

Испытания включают десятки ситуаций, которые могут возникнуть при движении: появление препятствий, перемещение пешеходов, изменение траектории, остановки и маневры. Полученные данные анализируются и используются для настройки оборудования и коррекции алгоритмов.

В Мострансавто подчеркивают, что испытания являются частью последовательной проверки технологии. Такой подход позволяет понять, как система ведет себя в условиях, приближенных к реальной эксплуатации, и какие решения необходимо доработать до возможного применения в пассажирском транспорте.

«Современная автономная система должна не просто „видеть“ дорогу. Она должна постоянно собирать данные, сопоставлять их между собой, распознавать объекты, прогнозировать развитие ситуации и принимать безопасные решения в режиме реального времени, причем делать это одинаково хорошо и днем, и ночью», — отметили специалисты МФТИ.