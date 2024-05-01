Капремонт школы №11 в Серпухове выполнили на 46% | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 12:53 Капремонт школы №11 в Серпухове выполнили на 46% Источник фото: Валерий Гореловский

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Капитальный ремонт школы № 11 в Серпухове завершился на 46%. Все работы планируется закончить к середине августа, и уже 1 сентября ученики сядут за парты в обновленном здании учебного учреждения.

По словам начальника строительного участка Руслана Чурагулова, отделочные работы в здании выполнены на десять процентов.

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«Следующий этап — это продолжение отделочных работ, монтаж сантехнических установок, трубопроводов. На данный момент завершены черновые работы, ведется косметический ремонт, укладка керамического гранита на втором и третьем этажах», — рассказал Чурагулов.

После завершения капитального ремонта школы прилегающую к ней территорию благоустроят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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