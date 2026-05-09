Началась подготовка к забегу «Истринский рубеж» в честь Дня Победы
Забег «Истринский рубеж», посвященный 9 Мая, стартует возле музея «Новый Иерусалим». Участники уже начали готовиться к мероприятию, рассказала корреспондент 360.ru Валерия Рубченко.
Она напомнила, что посвященный Дню Победы забег организуют каждый год. Участники соревнований проходят регистрацию и предоставляют справку о том, что их здоровье позволяет бежать на большой дистанции.
«Волонтеры выдают им и стартовые пакеты», — добавила корреспондент.
Всего в рамках мероприятия организовали забеги на две дистанции: символическую в девять километров и семейную — на 2,2 километра. Старт назначили в 11:00.
На Красной площади началось главное событие в честь 9 Мая — парад Победы. В этом году мероприятие состоится без военной техники, такое решение приняли из соображений безопасности.
В центре Москвы пройдут колонна военнослужащих высших военных учебных заведений и участники СВО. Завершится парад пролетом Су-25, которые раскрасят столичное небо в цвета российского флага.