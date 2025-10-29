Наборы канцелярии отправили школьникам ЛНР из Чехова

В сентябре волонтеры группы «Помощь СВО-Чехов» проводили акцию «Помощь детям Донбасса», в рамках которой школьники средней школы № 10 собрали канцелярские принадлежности. На месте помощь была направлена в учреждение города Алчевска № 32 в Луганске, Боровской учебно-воспитательный комплекс.

Волонтерские организации и неравнодушные жители Чехова уже не первый год поддерживают не только бойцов в зоне специальной военной операции, но и детей, живущих в непростых условиях на территориях боевых действий.

Так, в сентябре отзывчивость и активность проявили педагоги и учащиеся школы № 10, а также родители. Совместными усилиями они собрали объемный груз гуманитарной помощи, который направили в три образовательных учреждения Луганской Народной Республики.

В ответ на доброту, заботу и душевную щедрость школьникам Чехова передали благодарственные письма из Алчевска, Луганска и Боровского.