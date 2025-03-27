Набор волонтеров на «Забег России» начался в Раменском

В Раменском объявили о начале набора волонтеров на «Забег РФ», который пройдет 23 и 24 мая. Организаторы пригласили молодых людей старше 14 лет.

По информации Раменского молодежного центра, организаторам нужны молодые люди, которые будут помогать на стойке регистрации участников, в навигации по фан-зоне, работе на камере хранения вещей, на старте и фишине забега, а также в качестве маршалов на трассе и на пунктах общественного питания. Всего требуются около 110 волонтеров.

За помощь в организации «Забега РФ» ребята получат бесплатное питание, сувениры от организаторов, запись в волонтерскую книжку и возможность стать частью масштабного события.

Подать заявку на участие в качестве волонтера можно через специальную форму в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке. Забег пройдет на площади Победы в Раменском 24 мая утром.