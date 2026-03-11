Набор в школу приемных родителей стартует в Орехово-Зуеве 4 апреля

В Орехово-Зуевском семейном центре «Семья и дом» завершился очередной курс Школы приемных родителей. Финальным аккордом обучения стал праздничный День открытых дверей, который прошел 8 марта.

В этот день будущие мамы и папы смогли применить на практике полученные знания. Об этом сообщило Министерство социального развития Московской области.

«День открытых дверей стал не просто формальным завершением, а ярким воплощением главной миссии Школы — создания атмосферы любви, доверия и семейного тепла. Выпускники, вооружившись творческими идеями и вдохновением, подготовили для ребят увлекательные мастер-классы. Дети с огромным удовольствием расписывали ароматные пряники, превращая их в сладкие шедевры, мастерили из воздушных шаров забавных зверушек и нежные весенние цветы», — сообщили организаторы.

Юные инженеры, под руководством взрослых, собирали модели кораблей, демонстрируя свои навыки конструирования и логическое мышление. Атмосфера праздника помогла взрослым и детям найти общий язык и преодолеть стеснение. В центре «Семья и дом» поясняют, что основная задача двухмесячного курса — помочь людям, желающим принять ребенка в семью, не просто собрать необходимые документы, а глубоко осознать всю ответственность и нюансы этого важного шага.

Обсуждаются вопросы формирования привязанности, особенности поведения ребенка из сиротских учреждений, методы выстраивания доверительных отношений и эффективного общения. Обучение длится два месяца и доступно в двух форматах: очном, с возможностью непосредственного общения с преподавателями и другими слушателями, и онлайн. После успешного завершения курса и прохождения итоговой аттестации каждому слушателю выдается свидетельство установленного образца. Этот документ является официальным подтверждением прохождения подготовки и обязателен к предъявлению в органы опеки и попечительства при оформлении всех форм устройства ребенка в семью. Сегодня Школа приемных родителей Орехово-Зуевского семейного центра «Семья и дом» объявляет о новом наборе. Занятия стартуют уже 4 апреля. Будущих слушателей ждут по адресу: Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом № 32А.