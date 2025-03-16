Набор в Школу кадрового резерва начался в Дубне

Школа кадрового резерва — образовательная программа, которая направлена на подготовку административно-управленческих кадров. Набор на новый поток уже стартовал и продлится до 25 марта.

Ученики школы — сотрудники крупных организаций и учреждений, а также предприниматели. Они посещают экскурсии по ключевым городским объектам, слушают лекции и участвуют в тренингах в свободное от работы время.

«Это уникальный проект города, который мы реализуем совместно с Государственным университетом „Дубна“. Ждем слушателей, которые хотят внести свой вклад в развитие города», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Общие требования для участников — возраст до 45 лет, наличие высшего образования и стажа работы в Дубне не менее трех лет.

Программа длится полгода. В результате ученики представят проект развития муниципалитета в разных сферах.

В школе представлены разные направления. В 2024 году они были связаны с роботизацией различных процессов, решением проблем экологии, созданием визит-центра для молодых специалистов, школьных теплиц и центров обучения.

Заявки принимаются до 25 марта.