Набор в народную дружину открыли в Можайске

Народная дружина — неравнодушные граждане, которые добровольно следят за безопасностью в городе. Они помогают сотрудникам правоохранительных органов и принимают участие в массовых мероприятиях, обеспечивая порядок. В Можайске открыли набор.

Дружинники также патрулируют улицы, участвуют в поисках людей, проводят просветительские работы среди населения и информируют граждан о правилах поведения в общественных местах.

«В настоящее время команда народной дружины пополняет свои ряды. Если ты ответственный, неравнодушный гражданин, готовый внести свой личный вклад в безопасность родного округа, присоединяйся к команде единомышленников», — отметил руководитель народной дружины Денис Мамаев.

Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (929) 670-75-18.