Набор в клуб молодых семей открылся в Мытищах

В Молодежном центре «Импульс» открыт набор в клуб молодых семей «Импульс семьи». Он предлагает бесплатную поддержку для молодых семей в возрасте от 18 до 35 лет, предоставляя доступ к квалифицированной помощи специалистов, таких как педиатр, психолог, логопед и дефектолог.

Участники клуба смогут посещать семинары-практикумы, а также участвовать в бесплатных мероприятиях и мастер-классах. Активное участие в жизни клуба вознаграждается билетами в театры, музеи, на концерты, выставки и другими памятными призами.

Регистрация в Клуб молодых семей «Импульс семьи» уже открыта. Присоединиться можно, заполнив форму по ссылке.

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