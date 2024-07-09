Набор учителей начался для новой школы в микрорайоне Парковом в Котельниках

Строительство современной школы на две тысячи мест завершается в новом городском микрорайоне Парковом в Котельниках. Начался прием учителей к учебному году.

В Минстрое Подмосковья рассказали, что сейчас на объекте трудятся более 530 человек и 14 машин. Завершаются внутренняя отделка и пусконаладка инженерных сетей. Продолжается сборка мебели и оборудования.

«Мы активно набираем педагогов для нового корпуса нашей школы, работаем в тесном сотрудничестве с Центром развития карьеры Московской области», — рассказал директор школы № 2 Николай Ларионов.

В школе разместятся 80 основных и 33 специализированных кабинета. Торжественное открытие состоится 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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