Набор участников в кавер-группу объявили в Павловском Посаде

Жители Павловского Посада могут стать участниками местной кавер-группы. Для этого нужно прийти на прослушивание.

Сейчас в кавер-группу «Синергия» ищут музыкантов и опытного пианиста. Коллектив регулярно выступает на праздничных мероприятиях не только городского, но и регионального уровня.

Желающим нужно прийти на прослушивание. Занятия будут бесплатными. Записаться и проконсультироваться можно по телефону: 8-915-071-68-87.

Отметим, что эстрадная кавер-группа появилась в 2019 году. С 2020 года коллектив начал участвовать в концертных программах и фестивалях.

Три года назад группа дала сольные концерты по городам области и на площадках Павловского Посада. Группа является лауреатом музыкальных конкурсов.

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