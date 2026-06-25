Набор в магистратуру по управлению городской инфраструктурой открыли в Одинцове

Одинцовский филиал МГИМО открыл приемную кампанию на магистерскую программу «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Программа направлена на подготовку специалистов для работы в системе государственного и муниципального управления. В ходе обучения студенты научатся эффективно решать профильные задачи, принимать технико-управленческие решения, предлагать инновации по запросам жителей.

Лекторами программы станут заместители министра ЖКХ Подмосковья, а также отраслевые специалисты.

«Это дает студентам возможность получить актуальные знания и практические навыки непосредственно от ведущих экспертов отрасли», — отметили в региональном МинЖКХ.

Узнать больше о программе можно по ссылке.