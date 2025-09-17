Набор детей в школу олимпийского резерва по фехтованию начался в Воскресенске

Новых воспитанников ждут в детско-юношеской школе по фехтованию в Воскресенске. Занятия здесь полностью бесплатные.

Тренироваться в учреждении могут ребята с восьми лет. Всю необходимую на начальном этапе экипировку — это маска, оружие и перчатка — выдают.

Начинающие фехтовальщики занимаются 3–4 раза в неделю. Они отрабатывают технику передвижения и ставят удары.

Более опытные спортсмены тренируются каждый день. Также по субботам проводят «боевые практики» — спарринги.

Чтобы записаться на занятия, нужно оставить заявку на сайте спортшколы или подать заявление через портал «Госуслуги».

Отметим, что в этом году школа отмечает 60-летие. Здесь воспитали олимпийского чемпиона Александра Бекетова, чемпионов мира Антона Авдеева, Алексея Селина и Татьяну Андрюшину, а также множество призеров мировых первенств.