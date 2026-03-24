Набережную у озера Стахановское преобразят в мае

Жители Павлово-Посадского округа скоро смогут наслаждаться отдыхом на преображенной набережной озера Стахановское. Масштабные работы по благоустройству уже начались на территории площадью 1,4 гектара, обещая превратить эту зону в современное и многофункциональное общественное пространство.

О ходе проекта проинформировали в Министерстве благоустройства Московской области. Концепция благоустройства предусматривает создание действительно комфортной и привлекательной среды для отдыха горожан и привлечения туристов.

«В рамках проекта планируется современная инфраструктура. Будут проложены новые пешеходные дорожки, обеспечивающие удобный доступ ко всем зонам набережной. Вечерний отдых сделают безопасным и атмосферным благодаря установке современного освещения. Система видеонаблюдения повысит безопасность территории», — сообщили специалисты.

Проектом предусмотрено размещение разнообразной садово-парковой мебели. Активный отдых найдет свое воплощение в специально оборудованных спортивных площадках, а юные гости смогут насладиться современным детским игровым комплексом. Для любителей неспешного отдыха появятся шезлонги и навесы. Планируется обустройство мангальной зоны, которая позволит проводить время на природе. Набережная украсится арт-объектами. Особое внимание уделено созданию спусков к воде — будут возведены новые лестницы и настилы.

На данный момент подрядные организации приступили к первому этапу — демонтажным работам. Параллельно ведется подготовка основания для будущих покрытий и прокладка всех необходимых инженерных сетей. Финальная цель — полное завершение всех работ и открытие обновленной набережной — запланировано на конец мая 2026 года.