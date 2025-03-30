Набережную реки Волги благоустроят в Дубне

В Дубне продолжается благоустройство набережной. Вскоре здесь решат проблему с отсутствием туалетов.

К лету здесь установят три кабины на Комсомольской и Менделеевской набережных, а также у Дома культуры «Мир».

«Сейчас ведутся работы по подключению, заключаются договоры и укомплектовывается штат уборщиков», — пояснил директор МБУ «Городские парки» Иван Биканов.

Работать туалеты будут круглосуточно, в эксплуатацию их введут уже в апреле.

«Наша набережная — любимое место для прогулок жителей и гостей города. Здесь должно быть максимально комфортно. Продолжаем работать над этим», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

К лету здесь также откроют кафе.

Отметим, Дубна — единственный город в Подмосковье, который располагается на Волге. Набережная, устроенная еще в 1950-х годах, тянется вдоль всей институтской части.