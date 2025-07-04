Набережную пруда в микрорайоне Силикат благоустроят в Котельниках

Работы по благоустройству набережной вблизи пруда в микрорайоне Силикат, у дома № 26, активно продолжаются в городском округе. Специалисты уже завершили демонтаж старых коммуникаций и асфальтового покрытия, а также вывезли мусор.

В настоящее время рабочие занимаются обустройством пешеходных дорожек — подсыпают щебень и песок, укладывают армирующую сетку, бортовой камень и тротуарную плитку. Кроме того, продолжается подготовка к монтажу новых опор освещения и прокладывание подземных коммуникаций.

На территории набережной установят новые скамейки, урны и детские качели, уложат тактильную плитку для маломобильных граждан, смонтируют систему освещения, а высадят новые деревья и кустарники. В рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» будет проведена очистка водной глади пруда.