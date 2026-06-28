Набережную после реконструкции открыли в Раменском округе
Торжественное открытие зоны у Борисоглебского озера состоялось в округе. Территория, являющаяся частью культурного наследия усадьбы «Раменское» XVIII–XIX веков, преобразилась до неузнаваемости.
Обновили более двух тысяч квадратных метров территории. Инженеры и дизайнеры объединили исторический дух с современным комфортом. Теперь пространство у воды стало многофункциональным: здесь есть смотровая беседка, где будут проводить бракосочетания, «городской балкон» для работы с ноутбуком, зона солярия и камерная зона для чтения. Появились 1,5 километра новых маршрутов, адаптированных для маломобильных граждан, современные шезлонги, качели и ротонды.
Особенными гостями праздника стали выпускники, набравшие 100 баллов на экзаменах. Глава округа Эдуард Малышев поздравил ребят и вручил им памятные стелы. Жители отмечают, что парк становится лучше год от года. Директор Раменского парка Анна Юсупова рассказала о четырех функциональных зонах.
Обновленная набережная стала новой точкой притяжения для жителей и гостей округа. Здесь каждый сможет выбрать комфортный отдых и найти занятие по душе.