Набережную после реконструкции открыли в Раменском округе

Обновили более двух тысяч квадратных метров территории. Инженеры и дизайнеры объединили исторический дух с современным комфортом. Теперь пространство у воды стало многофункциональным: здесь есть смотровая беседка, где будут проводить бракосочетания, «городской балкон» для работы с ноутбуком, зона солярия и камерная зона для чтения. Появились 1,5 километра новых маршрутов, адаптированных для маломобильных граждан, современные шезлонги, качели и ротонды.

Особенными гостями праздника стали выпускники, набравшие 100 баллов на экзаменах. Глава округа Эдуард Малышев поздравил ребят и вручил им памятные стелы. Жители отмечают, что парк становится лучше год от года. Директор Раменского парка Анна Юсупова рассказала о четырех функциональных зонах.

Обновленная набережная стала новой точкой притяжения для жителей и гостей округа. Здесь каждый сможет выбрать комфортный отдых и найти занятие по душе.