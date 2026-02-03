Набережную Луховиц благоустроят в этом году

В рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды», округ готовится к созданию нового рекреационного пространства. В 2026 году начнется преображение территории «Набережная реки Черная — Сквер Северный», расположенной на улице Первомайской.

Проект получил общественную поддержку: объект стал лидером в ходе IV Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для приоритетного благоустройства. За обновление этой локации отдали свои голоса более пяти тысяч жителей округа. Новое пространство станет продолжением уже существующего сквера «Аллея Славы».

«Территория также примыкает к стадиону „Спартак“, который в настоящее время проходит полную реконструкцию. Таким образом, в центре города формируется единый масштабный спортивно-рекреационный кластер. Проект набережной включает в себя широкий спектр функциональных зон: прогулочная сеть, водная рекреация и зоны комфорта», — сообщили в администрации округа.

Реализация проекта позволит создать многофункциональное место притяжения, доступное для отдыха жителей всех возрастов.