Набережную до Яблоневого сада благоустроят в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске прошли общественные обсуждения проекта благоустройства набережной реки Нара до Яблоневого сада. Планируется, что маршрут свяжет разные части города.

Ключевая идея благоустройства — создать современное, безопасное и комфортное пространство для всех. Начальник территориального управления Евгений Клюшкин отметил, что на набережной обустроят пешеходные зоны, общественные пространства, маршруты для велосипедистов, уютные зоны с беседками, навесами и смотровыми площадками.

Здесь также проведут озеленение, установят амфитеатр и современное освещение с видеонаблюдением.

После общественных обсуждений специалисты скорректируют проект и приступят к реализации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.