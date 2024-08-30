Жителям Мытищ напомнили правила безопасности на ж/д станции

Во время рейда правоохранителей несколько человек получили предупреждения при попытке перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Еще четверых оштрафовали.

С начала года наибольшее количество нарушений зафиксировали на платформах Тайнинская и Перловская. Там волонтеры регулярно проводят акции и раздают информационные брошюры с правилами поседения на железной дороге.

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