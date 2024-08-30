Сегодня 12:07 Жителям Мытищ напомнили правила безопасности на ж/д станции Фото: пресс-служба городского округа Мытищи
Рейд безопасности провели на железнодорожной станции Мытищи. Волонтеры раздали жителям памятки.
Во время рейда правоохранителей несколько человек получили предупреждения при попытке перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Еще четверых оштрафовали.
С начала года наибольшее количество нарушений зафиксировали на платформах Тайнинская и Перловская. Там волонтеры регулярно проводят акции и раздают информационные брошюры с правилами поседения на железной дороге.
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